Минэкономики оценивает падение ВВП в феврале на уровне 26% против 32% в январе — Finance.ua
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Минэкономики оценивает падение ВВП в феврале на уровне 26% против 32% в январе

Казна и Политика
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Падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января — 32% (±2%).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля. Выигранная Украиной „энергетическая война“ придала оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения относительно будущего и активизировал деятельность», — приводит слова первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко пресс-служба ведомства.
По ее словам, экономический фронт в целом держится: экономика продолжает функционировать, адаптироваться и восстанавливаться.
В частности, в феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора, как дефицит электроэнергии, ввиду запуска девяти атомных блоков.
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Отмечается, что это могло повлиять на уменьшение ракетных обстрелов территории Украины и объектов электроэнергетики и нивелирование их негативного влияния большей адаптивностью производителей.
По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так, в транспортной сфере произошло постепенное возобновление активности по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, деятельность которых не осуществляется из-за военных действий.
В сообщении отмечается, что также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, которое постепенно адаптируется к сложным условиям функционирования, в частности, в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания относительно деловой активности в сфере торговли, чувствительной к изменениям спроса.
Согласно информации ведомства, наблюдается постепенное улучшение ситуации в строительной сфере за счет активизации строительства на деоккупированных территориях, в том числе восстановления разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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