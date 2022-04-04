Минэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт — втрое

Сегодня 07:37 — Казна и Политика

Минэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт — втрое

В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт — более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции, вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. Главными товарами на экспорт являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло.

Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз — с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.

В течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.

Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму 5,9 млрд долларов, то в марте — 1,6 млн тонн стоимостью 1,8 млрд долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.

В то же время по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева — 32 млн долларов против 26 млн в феврале.

«Увеличиваем пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.