Минэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт — втрое — Finance.ua
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Минэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт — втрое

Сегодня 07:37Казна и Политика
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Минэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт — втроеМинэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт — втрое
В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт — более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции, вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. Главными товарами на экспорт являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло.
Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз — с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.
В течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.
Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму 5,9 млрд долларов, то в марте — 1,6 млн тонн стоимостью 1,8 млрд долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.
В то же время по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева — 32 млн долларов против 26 млн в феврале.
«Увеличиваем пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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