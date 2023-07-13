Минэкономики и бизнес разрабатывают «План Украины»: что он предусматривает — Finance.ua

Минэкономики и бизнес разрабатывают «План Украины»: что он предусматривает
Министерство экономики совместно с украинским бизнесом, ассоциациями и экспертами создаст более 10 отраслевых рабочих групп для обсуждения и разработки конкретных и комплексных мер по развитию в ключевых отраслях экономики Украины.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
«Планируется обсуждение ключевых отраслей, которые должны стать стимулом для развития украинской экономики и выработки конкретных высокоуровневых секторальных предложений», — говорится в сообщении.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Эти разработки лягут в основу Плана Украины для Ukraine Facility (UF) от Европейского Союза.
Кроме того, по словам Свириденко, диалог с бизнесом позволит разработать проект секторальных программ развития для UF и предложения от бизнеса к секторальным стратегиям развития на 10 лет по трем этапам:
- краткосрочные — 2023−2024 гг.;
- среднесрочные — 2025−2027 гг.;
- долгосрочные — 2028−2033 гг.
Наработка Плана Украины позволит привлечь в украинскую экономику 50 млрд евро помощи от Европейской комиссии.
«Для поступления финансирования по программе Ukraine Facility мы должны наработать План восстановления, реконструкции и модернизации страны. Его поэтапное воплощение позволит нам в течение следующих 4 лет не только получить 50 миллиардов евро помощи, но и помочь в привлечении дополнительных инвестиций от партнеров на почти такую же сумму — 50 миллиардов. Но для этого должны сформировать общее видение экономического развития страны», — подчеркнула министр.
По ее словам, План Украины должен структурировать видение послевоенного восстановления и развития Украины. Также там должны быть выписаны будущие реформы и секторы, нуждающиеся в первоочередном финансировании.
Читайте также
План позволит в ближайшие годы вернуть ВВП на уровень до 2021 года и еще дополнительно увеличить на плюс 10%. Мы уже понимаем, на что пойдут эти средства — часть покроет бюджетный дефицит, часть пойдет на восстановление, но большая часть средств должна быть направлена в частный сектор, реализацию стратегических инвестиционных проектов, которые в свою очередь должны стимулировать привлечение дополнительного частного капитала", — сказала она.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью