Минцифры запустило проверку нотариальных документов сканером QR-кода в «Дії» — Finance.ua

Минцифры запустило проверку нотариальных документов сканером QR-кода в «Дії»
Минцифры совместно с Минюстом и Нотариальной палатой Украины запустили первый этап проекта по цифровизации нотариата «Нота» — теперь даже на специальных бланках будут размещать QR-коды, которые можно будет проверить сканером в «Дії».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«Теперь доверенность, договор аренды авто и заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи, нотариусы могут формировать с QR-кодом. А для их проверки нужно считать QR-код сканером в приложении Дія», — говорится в сообщении.
Он также объяснил, как это работает.
«Например, вам нужно открыть счет в банке через доверенное лицо. Оно приходит в банк и предоставляет доверенность, на который нанесен QR-код. Далее сотрудник считывает его QR-код сканером в Дії. Затем вам и доверенному лицу поступает запрос на передачу электронной копии документа банка. Кто-то из вас должен подтвердить его в Дії. Это все», — сообщил министр.
«Работник банка получает электронную копию вашего документа, проверяет ее и сразу может открыть счет», — добавил он.
Наносить QR-код на документы могут нотариусы Киева, но со временем проект масштабируют в каждый город Украины.
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