Минцифры запустило проверку нотариальных документов сканером QR-кода в «Дії» — Finance.ua

Минцифры запустило проверку нотариальных документов сканером QR-кода в «Дії» Сегодня 10:32 — Личные финансы

Минцифры запустило проверку нотариальных документов сканером QR-кода в «Дії»

Минцифры совместно с Минюстом и Нотариальной палатой Украины запустили первый этап проекта по цифровизации нотариата «Нота» — теперь даже на специальных бланках будут размещать QR-коды, которые можно будет проверить сканером в «Дії».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

«Теперь доверенность, договор аренды авто и заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи, нотариусы могут формировать с QR-кодом. А для их проверки нужно считать QR-код сканером в приложении Дія», — говорится в сообщении.

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Он также объяснил, как это работает.

«Например, вам нужно открыть счет в банке через доверенное лицо. Оно приходит в банк и предоставляет доверенность, на который нанесен QR-код. Далее сотрудник считывает его QR-код сканером в Дії. Затем вам и доверенному лицу поступает запрос на передачу электронной копии документа банка. Кто-то из вас должен подтвердить его в Дії. Это все», — сообщил министр.

«Работник банка получает электронную копию вашего документа, проверяет ее и сразу может открыть счет», — добавил он.

Наносить QR-код на документы могут нотариусы Киева, но со временем проект масштабируют в каждый город Украины.

Справка Finance.ua:

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