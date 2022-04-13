Минцифры запускает бесплатное обучение для предпринимателей во время войны — Finance.ua

Минцифры запускает бесплатное обучение для предпринимателей во время войны

Сегодня 19:00

Министерство цифровой трансформации создало бесплатный учебный курс, который поможет предпринимателям, коммуникационщикам и пиарщикам лучше адаптироваться к новым реалиям.

Об этом Минцифры сообщает в Телеграме

С начала войны условия ведения бизнеса кардинально изменились, а любое неуместное выражение, реклама или комментарий в средствах массовой информации могут поставить пятно на репутации предприятия.

«Мы создали обучающий онлайн-курс, который поможет предпринимателям, коммуникационщикам и пиарщикам лучше адаптироваться к новым реалиям, узнать основы брендинга, понять свою целевую аудиторию и транслировать свои ценности правильно», — говорится в сообщении.

В частности, во время обучения рассмотрят, какие инструменты использовать в продвижении: таргетинг, SEO-оптимизацию, Google-поиск, Google Analytics и т.д.

Также предпринимателей научат, какие каналы коммуникаций использовать: Instagram, YouTube, мессенджеры и чат-боты, коммуникацию со СМИ, как подобрать платформу для создания сайта, как превратить бизнес в социально ответственный во время войны и как внести вклад в победу.

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