Минцифры: партнеры помогут восстановить интернет в Украине — Finance.ua

Минцифры: партнеры помогут восстановить интернет в Украине

Сегодня 18:05 — Казна и Политика

Минцифры: партнеры помогут восстановить интернет в Украине

Международные партнеры помогут украинским операторам купить необходимое оборудование для обновления интернет-связи в Украине.

Об этом сообщает Минцифры в среду, 6 апреля.

Отмечается, что в результате масштабных боевых действий российские оккупанты повредили сеть украинских операторов связи, из-за чего люди во многих населенных пунктах остались без доступа в Интернет.

«Международные партнеры помогут операторам закупить необходимое оборудование для восстановления связи в Украине. Первое оборудование начнет прибывать в Украину уже в середине апреля. Это полностью волонтерская инициатива добровольцев, прилагающих все усилия, чтобы сохранить доступ украинцев к важной информации», — говорится в сообщении.

Проект реализуется инициативой Global NOG Alliance с участием и поддержкой Минцифры, отраслевых объединений Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Интернет ассоциации Украины и DEPS.

В Минцифры отмечают, что украинские операторы ежедневно продолжают предоставлять услуги в регионах, где это возможно, и возобновляют доступ в интернет для украинцев.

«Чтобы помочь быстрее обеспечить интернетом все населенные пункты, запускаем проект Держите Украину на связи», — добавили в ведомстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.