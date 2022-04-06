Минцифры: партнеры помогут восстановить интернет в Украине — Finance.ua
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Минцифры: партнеры помогут восстановить интернет в Украине

Сегодня 18:05Казна и Политика
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Минцифры: партнеры помогут восстановить интернет в УкраинеМинцифры: партнеры помогут восстановить интернет в Украине
Международные партнеры помогут украинским операторам купить необходимое оборудование для обновления интернет-связи в Украине.
Об этом сообщает Минцифры в среду, 6 апреля.
Отмечается, что в результате масштабных боевых действий российские оккупанты повредили сеть украинских операторов связи, из-за чего люди во многих населенных пунктах остались без доступа в Интернет.
«Международные партнеры помогут операторам закупить необходимое оборудование для восстановления связи в Украине. Первое оборудование начнет прибывать в Украину уже в середине апреля. Это полностью волонтерская инициатива добровольцев, прилагающих все усилия, чтобы сохранить доступ украинцев к важной информации», — говорится в сообщении.
Проект реализуется инициативой Global NOG Alliance с участием и поддержкой Минцифры, отраслевых объединений Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Интернет ассоциации Украины и DEPS.
В Минцифры отмечают, что украинские операторы ежедневно продолжают предоставлять услуги в регионах, где это возможно, и возобновляют доступ в интернет для украинцев.
«Чтобы помочь быстрее обеспечить интернетом все населенные пункты, запускаем проект Держите Украину на связи», — добавили в ведомстве.

Чем заменить российские сервисы телефонии

По материалам: Корреспондент.net
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