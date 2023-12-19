Минцифры хочет контролировать эффективность работы госсектора с помощью «Дія.Офіс» — Finance.ua

Минцифры хочет контролировать эффективность работы госсектора с помощью «Дія.Офіс» Сегодня 20:45 — Казна и Политика

Минцифры хочет контролировать эффективность работы госсектора с помощью «Дія.Офіс»

Минцифры хочет контролировать эффективность госсектора с помощью «Дія.Офіс».

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«На первых этапах сервис планируют использовать как инструмент для авторизации чиновников и средство коммуникации с гражданами. В будущем „Дія.Офіс“ будет иметь данные о целях каждого министерства и правительства в целом», — рассказал вице-премьер.

Также Минцифры, которое занимается новым проектом, планирует запустить на основе приложения сервис, где будет оценена эффективность и КРІ чиновников.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Кабинет министров принял постановление, которое разрешает запустить сервис «Дія.Офіс» для должностных лиц.

После запуска сервиса должностные лица и работники госучреждений смогут в Дії:

иметь электронное удостоверение госслужащего;

проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации между госслужащими;

авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью Дія.Підпис. Это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам.

Справка Finance.ua:

новый законопроект о таможенном оформлении автомобилей в «Дії» будет зарегистрирован в Верховной Раде до конца года;

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров снова заверил, что украинцам не будут присылать повестки через приложение «Дія».



Економічна Правда По материалам:

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