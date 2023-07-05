Минцифры цифровизирует Госстат — Finance.ua

Минцифры цифровизирует Госстат Сегодня 21:30 — Технологии&Авто

Минцифры цифровизирует Госстат

Министерство цифровой трансформации запустило закрытое тестирование нового портала статистики, целью которого является цифровизация Госстата.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Качественные данные — основа для принятия эффективных решений. Работаем над реформой, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих», — отметил министр.

Представители бизнеса, общественности и государственных органов уже сейчас тестируют новый портал Госстата.

В Минцифре разработали простую и понятную логику пользования — каждый может находить, фильтровать и отображать данные как удобно.

На обновленном портале информация хранится в единой системе, а не в отдельных файлах. Так можете просматривать статистику в удобном формате и работать с ней, не загружая на свой компьютер кучу файлов.

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Кроме того, есть «Банк данных», чтобы работать с информацией в формате графиков и таблиц, и содержится календарь обнародования информации и график подачи отчетности, чтобы отслеживать релизы и планировать отчеты.

Ключевые статистические показатели отображаются в виде дашбордов, что поможет отслеживать их в динамике.

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«Новый портал Госстата поможет быстро и удобно анализировать и распространять информацию. Чтобы украинцы легко находили нужные данные, а власти принимали действенные решения с качественной информацией. Госстат будет работать как современная IT-компания, чтобы каждый украинец в несколько кликов нашел нужную информацию», — резюмировал руководитель Минцифры.

Портал Госстата разрабатывается при поддержке Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

Фінансовий клуб По материалам:

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