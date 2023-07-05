Минцифры цифровизирует Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры цифровизирует Госстат

Технологии&Авто
20
Минцифры цифровизирует Госстат
Минцифры цифровизирует Госстат
Министерство цифровой трансформации запустило закрытое тестирование нового портала статистики, целью которого является цифровизация Госстата.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Качественные данные — основа для принятия эффективных решений. Работаем над реформой, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих», — отметил министр.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Представители бизнеса, общественности и государственных органов уже сейчас тестируют новый портал Госстата.
В Минцифре разработали простую и понятную логику пользования — каждый может находить, фильтровать и отображать данные как удобно.
На обновленном портале информация хранится в единой системе, а не в отдельных файлах. Так можете просматривать статистику в удобном формате и работать с ней, не загружая на свой компьютер кучу файлов.
Читайте также
Кроме того, есть «Банк данных», чтобы работать с информацией в формате графиков и таблиц, и содержится календарь обнародования информации и график подачи отчетности, чтобы отслеживать релизы и планировать отчеты.
Ключевые статистические показатели отображаются в виде дашбордов, что поможет отслеживать их в динамике.
Читайте также
«Новый портал Госстата поможет быстро и удобно анализировать и распространять информацию. Чтобы украинцы легко находили нужные данные, а власти принимали действенные решения с качественной информацией. Госстат будет работать как современная IT-компания, чтобы каждый украинец в несколько кликов нашел нужную информацию», — резюмировал руководитель Минцифры.
Портал Госстата разрабатывается при поддержке Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.