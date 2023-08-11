Минагрополитики значительно улучшило прогноз урожая зерновых и масличных в 2023 году — Finance.ua

Минагрополитики значительно улучшило прогноз урожая зерновых и масличных в 2023 году Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Министерство аграрной политики и продовольствия увеличило прогноз урожая зерновых и масличных культур в 2023 году до 76,7 млн тонн, что на 5% больше показателя 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Согласно прогнозу министерства, в этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых, а также 20,3 млн тонн масличных.

«В начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн, что было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года. В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года. Сейчас, благодаря благоприятным погодным условиям, есть все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн ​​тонн, что на 5% больше показателя 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 51,8 ц/га), что позволяет значительно увеличить объем производства урожая.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновые в таких объемах: пшеницы — 20,9 млн тонн, ячменя — 5,8 млн тонн и кукурузы — 28,1 млн тонн.

При этом прогнозируется, что валовое производство масличных культур достигнет 20,3 млн тонн.

Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 12 млн тонн.

Рапса, как прогнозируется, аграрии соберут рекордное количество за последние годы — 4 млн тонн.

Уровень производства соевых бобов составляет 4,2 млн тонн.

Также аграрии в этом году соберут 13,7 млн тонн сахарной свеклы.

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Українські Новини По материалам:

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