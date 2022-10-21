Минагрополитики прекратило прием заявок на получение бюджетных субсидий — Finance.ua

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Минагрополитики прекратило прием заявок на получение бюджетных субсидий

Аграрный рынок
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Минагрополитики прекратило прием заявок на получение бюджетных субсидий
Минагрополитики прекратило прием заявок на получение бюджетных субсидий
Регистрация заявок в системе Государственного аграрного реестра по получению бюджетных субсидий на 1 га сельхозугодий и специальной бюджетной дотации за содержание коров временно прекращается.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Как отмечается, такой шаг связан с поступлением заявок на сумму, соответствующую предусмотренному объему бюджетных ассигнований (в соответствии с пунктом 7 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением КМУ от 16 августа 2022 года № 918).
«Все заявки, которые уже поданы производителями сельскохозяйственной продукции, будут обработаны в установленном порядке», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных в Государственном аграрном реестре пользователей по состоянию на 5 октября достигло 50 тысяч.
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«Несмотря на то, что свою работу платформа начала только в середине августа, за это время анонсированы три программы поддержки, финансируемые Европейским Союзом и донорской поддержкой правительств Канады, Японии, а также австралийской благотворительной организацией Minderoo Foundation», — отметили в министерстве.
Речь идет о получении субсидии на единицу обрабатываемых угодий — податься могут производители сельхозпродукции, обрабатывающие не менее 1 и не более 120 га земель сельскохозяйственного назначения и соответствующие другим условиям программы. Кроме того, действует программа поддержки для агропроизводителей, содержащих от 3 до 100 коров, а также международная программа гуманитарной поддержки предоставления средств временного хранения зерна (рукавов) вместимостью 200 т.
Количество регистраций в системе и запросов на получение финансовой помощи продолжает расти, в настоящее время 22 845 аграриев уже подали заявки на участие в таких программах поддержки:
  • 17 619 заявок — по направлению программы субсидия на 1 га обрабатываемых угодий сельхозназначения;
  • 5 226 заявок — по направлению дотация за содержание коров.
По материалам:
AgroPortal.ua
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