Миллион домохозяйств в Украине бесплатно получат семена борщового набора — Finance.ua
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Миллион домохозяйств в Украине бесплатно получат семена борщового набора

Сегодня 15:41Личные финансы
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Благотворительная инициатива Borsch бесплатно обеспечит семенами и рассадой овощей борщового набора более 1 миллиона домохозяйств.
Об этом сообщают организаторы проекта.
Овощи для выращивания получат жители общин Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областей.
За первые 10 дней инициативы Borsch уже собрано 2,5 млн грн от физических лиц как в Украине, так и за рубежом, и получены семена на 1 млн грн от компаний-партнеров. В планах — до 23 апреля собрать 1 млн евро. Этой суммы хватит на закупку 2,5 млн пакетиков семян.
«Мы закупаем семена, доставляем территориальным общинам, которые в свою очередь передают их домохозяйствам. Наибольшая потребность в луке, свекле и моркови. Семенной картофель в селах есть в достаточном количестве. Помощь получат украинцы, имеющие в обработке землю до 1 га», — отмечает инициатор проекта Алекс Лисситса.
По его словам, на сегодняшний день, особенно в приграничных областях, где была оккупация, доходы большинства местных жителей будут зависеть от собственного приусадебного участка.
К реализации благотворительного проекта присоединились компании аграрного рынка Украины, которые бесплатно предоставляют домохозяйствам средства защиты растений, удобрения и помогают с доставкой продукции в территориальные общины определенных областей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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