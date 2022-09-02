Миллиардные прибыли на фоне падения добычи. Нафтогаз показал расширенную отчетность за 2021 год — Finance.ua

Миллиардные прибыли на фоне падения добычи. Нафтогаз показал расширенную отчетность за 2021 год Сегодня 07:11 — Фондовый рынок

Миллиардные прибыли на фоне падения добычи. Нафтогаз показал расширенную отчетность за 2021 год

По итогам 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» получила 12,02 млрд грн чистой прибыли против 19 млрд грн чистого убытка в 2020 году.

При этом валовая добыча газа «Нафтогазом» в 2021 году сократилась до 13,669 млн кубометров, или на 3,75% по сравнению с 2020 годом (14,233 млн кубометров).

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В Нафтогазе отметили, что совокупные доходы компании от реализации (и другие доходы) в 2021 году составили 218,979 млрд грн, что на 13,44% выше показателя 2020 года (193,017 млрд грн).

При этом общие расходы НАК в 2021 году составили 201,157 млрд грн, что на 3,5% меньше, чем годом ранее (208,539 млрд грн).

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НВ По материалам:

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