Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди — Finance.ua

Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди
Сегодня 13:31 — Личные финансы Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди
Государственная миграционная служба Украины частично возобновляет работу онлайн-сервиса Электронная очередь.
Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
В настоящее время к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины. В частности:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
Важно! С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
В ГМС отметили, что из-за войны сервис работает не во всех регионах и подразделениях ГМС. Возможны также задержки при обслуживании.
Напомним, с 23 мая в Украине запустили услугу одновременного оформления внутреннего и загранпаспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет.
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