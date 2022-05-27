Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди — Finance.ua

Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди

Сегодня 13:31 — Личные финансы

Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди

Государственная миграционная служба Украины частично возобновляет работу онлайн-сервиса Электронная очередь.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

В настоящее время к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины. В частности:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

Важно! С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В ГМС отметили, что из-за войны сервис работает не во всех регионах и подразделениях ГМС. Возможны также задержки при обслуживании.

Напомним, с 23 мая в Украине запустили услугу одновременного оформления внутреннего и загранпаспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет.

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