Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди — Finance.ua
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Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди

Сегодня 13:31Личные финансы
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Миграционная служба частично возобновила работу электронной очередиМиграционная служба частично возобновила работу электронной очереди
Государственная миграционная служба Украины частично возобновляет работу онлайн-сервиса Электронная очередь.
Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
В настоящее время к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины. В частности:
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.
Важно! С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
В ГМС отметили, что из-за войны сервис работает не во всех регионах и подразделениях ГМС. Возможны также задержки при обслуживании.
Напомним, с 23 мая в Украине запустили услугу одновременного оформления внутреннего и загранпаспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет.
По материалам: Економічна Правда
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