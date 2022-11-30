МИД Эстонии прокомментировал работу над девятым пакетом санкций против россии — Finance.ua

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МИД Эстонии прокомментировал работу над девятым пакетом санкций против россии

Мир
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МИД Эстонии прокомментировал работу над девятым пакетом санкций против россии
МИД Эстонии прокомментировал работу над девятым пакетом санкций против россии
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал работу над девятым пакетом санкций против россии, которая продолжается в Европейском Союзе.
В интервью Радио Свобода в Бухаресте Рейнсалу сказал, что страны Балтии внесли свои предложения в этот пакет.
«Они (предложения. — Ред.) затрагивают энергетический сектор. Также — финансовый, касаются и банков. У нас все еще обширный список российских банков, которые не отрезаны от системы SWIFT», — напомнил министр.
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Он также назвал важным противодействие российской пропаганде, которая «все еще имеет много путей „достучаться“ до Запада».
«И, что очень важно (мы также подчеркивали это во время переговоров, продолжающихся вокруг лимита цен на нефть) — Европейский Союз должен быть более быстрым и сигнализировать о том, что этот пакет санкций будет создан в ближайшее время», — добавил Рейнсалу.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав ЕС согласовать девятый пакет санкций, заявил, что Киев настаивает на полном энергетическом эмбарго, продлении нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода «Дружба», запрете импорта сжиженного газа из россии;
  • 6 октября Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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