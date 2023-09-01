Microsoft зарегистрировала патент на рюкзак со встроенным ИИ-помощником — Finance.ua

Microsoft зарегистрировала патент на рюкзак со встроенным ИИ-помощником Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Microsoft зарегистрировала патент на рюкзак со встроенным ИИ-помощником

Обычно ИИ-помощники в гаджетах требуют участия рук человека, что не всегда удобно. Microsoft нашел решение и запатентовал рюкзак, в который встроен цифровой помощник на основе искусственного интеллекта.

Рюкзак будет иметь динамики, камеру, GPS и датчики давления, которые встроены в ремни. Команды будут поступать через микрофон.

Кроме того, рюкзак может содержать компьютер, планшет или другое синхронизированное устройство с помощником. Он также может беспроводно подключаться к облачным сервисам и другим мобильным системам, которыми пользуется владелец, пишет Techspot

Примеры помощника в действии

К примеру, камера на рюкзаке зафиксировала плакат на улице, рекламирующей событие, и пользователь может попросить помощника внести дату события в свое расписание. Другая ситуация: человек в продуктовом магазине держит банан, и помощник может предоставить информацию о ценах на этот фрукт от ближайших продавцов.

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