Microsoft запустила в Польше крупнейший в Европе «облачный регион» — центр обработки данных Сегодня 02:52 — Технологии&Авто

Microsoft запустила в Польше крупнейший в Европе «облачный регион» — центр обработки данных, www.polskieradio.pl

В ходе 15 Европейского экономического конгресса в Катовице компания Microsoft объявила, что запустила в Польше первый регион так называемых облачных вычислений в Центральной и Восточной Европе.

В мероприятии принял участие премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметивший, что впервые в истории Польша имеет шанс стать частью глобального процесса цифровой трансформации и извлечь из этого большую пользу. Во время своего выступления он подчеркнул, что эта инвестиция ускорит технологическую трансформацию в Польше:

«Все больше разных услуг идет именно в этом направлении. В этой связи мы хотим быть в авангарде, или по меньшей мере среди тех, кто развивает облачные технологии по всему миру».

В ходе Конгресса польский премьер анонсировал очередную инициативу.

«Нам тоже важно, чтобы центральные учреждения часть своей деятельности размещали в других центрах. И здесь, в Катовице, в Силезии, будет расположен IT-центр — часть обработки данных, часть создания баз данных — Комиссии финансового надзора Польши, мощного финансового учреждения, контролирующего финансовый рынок», — сказал Моравецкий.

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Глава польского правительства добавил, что в Польше есть много айти-специалистов, а война в Украине заставила осознать, насколько важна кибербезопасность.

Министр цифровизации Януш Цешинский сказал, что это отличная возможность для польского бизнеса.

«Будет запущена кредитная программа на 700 млн евро для всех компаний, которые будут заинтересованы в облачной трансформации. Во времена дорогих денег, кризиса, вызванного российской войной в Украине, мы предложим один из самых дешевых инструментов на рынке для тех, кто будет хотеть свои фирмы трансформировать в сторону облачных технологий», — говорит он.

Компания объявила в пресс-релизе, что «облачный регион Microsoft состоит из трех независимых физических мест вблизи Варшавы, каждый из которых состоит из одного или нескольких центров обработки данных и обеспечивает самые высокие стандарты безопасности, конфиденциальности и совместного хранения данных в стране».

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