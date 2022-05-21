Microsoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудников — Finance.ua

Microsoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудников

Сегодня 23:00 — Фондовый рынок

Microsoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудников

Microsoft собирается почти вдвое увеличить зарплатные расходы, чтобы выплачивать сотрудникам прибавки, а также выдавать некоторым из них минимум на четверть больше акций.

Новость в корпоративной рассылке сотрудникам сообщил гендиректор Microsoft Сатья Наделла, пишет Insider.

Таким образом компания рассчитывает удержать таланты и поддержать их на фоне инфляции и растущей стоимости жизни. В письме Наделла подчеркнул важность сотрудников Microsoft для компании и похвалил их за работу.

Как отмечает Bloomberg, поднимать ставки Microsoft вынуждает жёсткая конкуренция за ценные кадры с другими техногигантами, прежде всего Amazon, с одной стороны и молодыми стартапами — с другой. Особенно остро вопрос стоит в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, облачных вычислений и в метавёрсе. Кроме того, многим сотрудникам пандемия и возможность работать удалённо позволили релоцироваться и пересмотреть зарплатные ожидания.

В основном план коснётся сотрудников, находящихся на ранних этапах или в середине своего карьерного пути — начиная с уровня 67 по внутренней шкале Microsoft и ниже. Повышение зарплаты ждёт сотрудников компании по всему миру, но будет зависеть от страны и локальной ситуации на рынке.

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