Microsoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудников

Сегодня 23:00Фондовый рынок
74
Microsoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудниковMicrosoft удвоит зарплатный бюджет, чтобы удержать сотрудников
Microsoft собирается почти вдвое увеличить зарплатные расходы, чтобы выплачивать сотрудникам прибавки, а также выдавать некоторым из них минимум на четверть больше акций.
Новость в корпоративной рассылке сотрудникам сообщил гендиректор Microsoft Сатья Наделла, пишет Insider.
Таким образом компания рассчитывает удержать таланты и поддержать их на фоне инфляции и растущей стоимости жизни. В письме Наделла подчеркнул важность сотрудников Microsoft для компании и похвалил их за работу.
Место для вашей рекламы
Как отмечает Bloomberg, поднимать ставки Microsoft вынуждает жёсткая конкуренция за ценные кадры с другими техногигантами, прежде всего Amazon, с одной стороны и молодыми стартапами — с другой. Особенно остро вопрос стоит в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, облачных вычислений и в метавёрсе. Кроме того, многим сотрудникам пандемия и возможность работать удалённо позволили релоцироваться и пересмотреть зарплатные ожидания.
В основном план коснётся сотрудников, находящихся на ранних этапах или в середине своего карьерного пути — начиная с уровня 67 по внутренней шкале Microsoft и ниже. Повышение зарплаты ждёт сотрудников компании по всему миру, но будет зависеть от страны и локальной ситуации на рынке.
По материалам: internetua.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.