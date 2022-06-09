Microsoft существенно сокращает бизнес, однако не уходит полностью из россии — Bloomberg
Корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в России. В то же время компания продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.
Об этом сообщает Bloomberg.
«В результате изменений в экономических перспективах и влияния на наш бизнес, мы приняли решение значительно сократить наши операции в россии. Мы будем продолжать выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе», — говорится в сообщении.