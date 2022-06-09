Microsoft существенно сокращает бизнес, однако не уходит полностью из россии — Bloomberg — Finance.ua
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Microsoft существенно сокращает бизнес, однако не уходит полностью из россии — Bloomberg

Сегодня 03:45Технологии&Авто
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Microsoft существенно сокращает бизнес, однако не уходит полностью из россии — BloombergMicrosoft существенно сокращает бизнес, однако не уходит полностью из россии — Bloomberg
Корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в России. В то же время компания продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.
Об этом сообщает Bloomberg.
«В результате изменений в экономических перспективах и влияния на наш бизнес, мы приняли решение значительно сократить наши операции в россии. Мы будем продолжать выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе», — говорится в сообщении.
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По словам представителей компании, соответствующее решение о сокращении бизнеса коснется более 400 сотрудников, с которыми компания «тесно сотрудничает для поддержки в это сложное время».
В марте компания приостановила продажи новых продуктов и услуг в россии, но продолжала оказывать поддержку существующим клиентам и содержать там свои офисы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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