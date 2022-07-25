Microsoft призвала обновить Windows 8.1 — Finance.ua
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Microsoft призвала обновить Windows 8.1

Фондовый рынок
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Microsoft призвала пользователей устаревшей версии Windows совершить апгрейд до новой ОС. Об этом сообщает издание BleepingComputer.
Пользователи Windows 8.1 — одной из устаревших, но популярных версий ОС от Microsoft — начали получать сообщения от разработчиков программного обеспечения с просьбой отказаться от использования операционной системы. Владельцы компьютеров рассказали, что после включения ПК на экране устройства отображается сообщение о том, что поддержка Windows 8.1 скоро закончится.
«Мы обращаемся к вам, чтобы поблагодарить вас за вашу лояльность и помочь вам подготовиться к тому, что будет дальше», — говорится в сообщении. При нажатии на ссылку можно перейти на сайт компании, где Microsoft предложит обновиться до текущей версии Windows.
Специалисты издания изучили сообщения и выяснили, что за отображение всплывающего окна отвечает процесс EOSnotify.exe. Он запускается ровно раз в сутки сразу после включения компьютера. Если пользователь нажмет кнопку «напомнить мне позже», то сообщение появится через 35 дней. Уточняется, что сообщение не появляется на корпоративных версиях Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise и Windows Embedded 8.1 Industry Pro. Последние должны получить расширенный срок поддержки.
«Хотя эти предупреждения могут быть навязчивыми, пользователям следует перейти на новую версию Windows, прежде чем она достигнет конца поддержки», — отметили авторы.
По материалам:
Portaltele
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