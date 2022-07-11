Microsoft предупреждает о проблемах с поиском в Outlook в Windows 11 — Finance.ua

Microsoft предупреждает о проблемах с поиском в Outlook в Windows 11 Сегодня 07:27 — Фондовый рынок

Корпорация Майкрософт обновила свою документацию Office, добавив уведомление о новой проблеме в Outlook. Согласно выводам компании, пользователи Outlook Desktop в Windows 11 могут столкнуться с проблемами встроенного поиска. Программа может не показывать последние сообщения электронной почты в результатах поиска.

Ошибка влияет на учетные записи POP, IMAP и офлайн-учетные записи Exchange, которые используют локальную службу Windows Search для индексирования и поиска электронной почты. В Microsoft говорят, что Microsoft 365 и подключенные аккаунты Exchange не влияют.

Microsoft сейчас исследует новую ошибку. Тем временем пользователи могут обойти проблему с помощью временного взлома. Корпорация Майкрософт рекомендует отключить Windows Desktop Search, чтобы заставить Outlook перейти к встроенной службе поиска. Вот как это сделать:

Нажмите Win+R и введите regedit. Выделите HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows и выберите Edit > New > Key. Переименуйте новый ключ в Search Windows. Выберите Ключ поиска Windows и щелкните «Редактирование» > «Создать» > «Значение DWORD». Переименуйте новое значение в PreventIndexingOutlook и нажмите Enter. Откройте значение PreventIndexingOutlook и измените его значение на 1. Используйте 0 для отмены изменений. Чтобы сохранить изменения, нажмите OK. Закройте редактор реестра и перезапустите Outlook.

Интересно, что это не первый случай, когда Microsoft рекомендует пользователям отключить Windows Search Service для решения проблем в Outlook Desktop. Подобная ситуация произошла в прошлом году с теми, кто хотел нажать на курок и попробовать первые предварительные сборки Windows 11.

Portaltele По материалам:

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