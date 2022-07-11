Microsoft предупреждает о проблемах с поиском в Outlook в Windows 11 — Finance.ua
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Microsoft предупреждает о проблемах с поиском в Outlook в Windows 11

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Корпорация Майкрософт обновила свою документацию Office, добавив уведомление о новой проблеме в Outlook. Согласно выводам компании, пользователи Outlook Desktop в Windows 11 могут столкнуться с проблемами встроенного поиска. Программа может не показывать последние сообщения электронной почты в результатах поиска.
Ошибка влияет на учетные записи POP, IMAP и офлайн-учетные записи Exchange, которые используют локальную службу Windows Search для индексирования и поиска электронной почты. В Microsoft говорят, что Microsoft 365 и подключенные аккаунты Exchange не влияют.
Microsoft сейчас исследует новую ошибку. Тем временем пользователи могут обойти проблему с помощью временного взлома. Корпорация Майкрософт рекомендует отключить Windows Desktop Search, чтобы заставить Outlook перейти к встроенной службе поиска. Вот как это сделать:
  1. Нажмите Win+R и введите regedit.
  2. Выделите HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows и выберите Edit > New > Key.
  3. Переименуйте новый ключ в Search Windows.
  4. Выберите Ключ поиска Windows и щелкните «Редактирование» > «Создать» > «Значение DWORD».
  5. Переименуйте новое значение в PreventIndexingOutlook и нажмите Enter.
  6. Откройте значение PreventIndexingOutlook и измените его значение на 1. Используйте 0 для отмены изменений.
  7. Чтобы сохранить изменения, нажмите OK.
  8. Закройте редактор реестра и перезапустите Outlook.
Интересно, что это не первый случай, когда Microsoft рекомендует пользователям отключить Windows Search Service для решения проблем в Outlook Desktop. Подобная ситуация произошла в прошлом году с теми, кто хотел нажать на курок и попробовать первые предварительные сборки Windows 11.
По материалам:
Portaltele
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