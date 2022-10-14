Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+ — Finance.ua

Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+ Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+, Фото: Engadget

В ходе презентации новых моделей Microsoft Surface компания также анонсировала Surface Studio 2+, обновленный моноблок, предыдущая модель которого вышла целых четыре года назад.

Вполне ожидаемо, новый моноблок стал более производительным: в Surface Studio 2+ установлен процессор Intel H35 11-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 (против Intel Core i7 7820HQ и GeForce GTX 1060/1070 в Surface Studio 2).

Также он оснащен оперативной памятью 32 ГБ и накопителем SSD емкостью 1 ТБ.

В целом же новинка не очень отличается от предшественника: Surface Studio 2+ получил такой же 28-дюймовый сенсорный экран PixelSense с поддержкой стилуса Surface Pen и очень похожую подставку, позволяющую менять высоту и угол наклона экрана. По-прежнему все железо прячется в компактной базе.

Фото: Engadget

Из очень важных отличий можно отметить появление портов Thunderbolt 4 USB-C и поддержку экраном технологии Dolby Vision HDR.

Microsoft заявляет, что процессор Intel Core i7-11370H в Surface Studio 2+ на 50% более производительный, чем у предшественника (и в пять раз быстрее оригинальной модели 2017 года), и вместе с видеокартой GeForce RTX 3060 новый моноблок на самом деле будет демонстрировать приличную скорость работы.

Фото: Engadget

Microsoft уже принимает предзаказ на Surface Studio 2+, моноблок станет доступен в отдельных регионах с 25 октября.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.