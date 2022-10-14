Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+ — Finance.ua
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Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+

Технологии&Авто
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Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+
Microsoft представила обновленный моноблок Surface Studio 2+, Фото: Engadget
В ходе презентации новых моделей Microsoft Surface компания также анонсировала Surface Studio 2+, обновленный моноблок, предыдущая модель которого вышла целых четыре года назад.
Вполне ожидаемо, новый моноблок стал более производительным: в Surface Studio 2+ установлен процессор Intel H35 11-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 (против Intel Core i7 7820HQ и GeForce GTX 1060/1070 в Surface Studio 2).
Также он оснащен оперативной памятью 32 ГБ и накопителем SSD емкостью 1 ТБ.
В целом же новинка не очень отличается от предшественника: Surface Studio 2+ получил такой же 28-дюймовый сенсорный экран PixelSense с поддержкой стилуса Surface Pen и очень похожую подставку, позволяющую менять высоту и угол наклона экрана. По-прежнему все железо прячется в компактной базе.
Фото: Engadget
Фото: Engadget
Из очень важных отличий можно отметить появление портов Thunderbolt 4 USB-C и поддержку экраном технологии Dolby Vision HDR.
Microsoft заявляет, что процессор Intel Core i7-11370H в Surface Studio 2+ на 50% более производительный, чем у предшественника (и в пять раз быстрее оригинальной модели 2017 года), и вместе с видеокартой GeForce RTX 3060 новый моноблок на самом деле будет демонстрировать приличную скорость работы.
Фото: Engadget
Фото: Engadget
Microsoft уже принимает предзаказ на Surface Studio 2+, моноблок станет доступен в отдельных регионах с 25 октября.
По материалам:
mezha.media
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