Microsoft представила новый ноутбук — Finance.ua

Microsoft представила новый ноутбук
Сегодня 22:06 — Технологии&Авто Microsoft представила новый ноутбук, www.gsmarena.com
Американская компания Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop Go2.
Об этом сообщает GSM Arena.
Ноутбук имеет 31,5-сантиметровый дисплей с разрешением в 1536×1024 пикселей. Процессор — Gen Intel Core i5-1135G7 11-го поколения.
Базовая модель имеет 4 Гб операционной памяти и 128 Гб — внутренней.
Отмечается, что ноутбук будет доступен в четырех цветах — платина, шалфей, ледяно-голубой и песчаный.
Цена — от 599 долларов США. Официальные продажи стартуют 7 июня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.