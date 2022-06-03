Microsoft представила новый ноутбук — Finance.ua

Microsoft представила новый ноутбук

Microsoft представила новый ноутбук, www.gsmarena.com

Американская компания Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop Go2.

Об этом сообщает GSM Arena

Ноутбук имеет 31,5-сантиметровый дисплей с разрешением в 1536×1024 пикселей. Процессор — Gen Intel Core i5-1135G7 11-го поколения.

Базовая модель имеет 4 Гб операционной памяти и 128 Гб — внутренней.

Отмечается, что ноутбук будет доступен в четырех цветах — платина, шалфей, ледяно-голубой и песчаный.

Цена — от 599 долларов США. Официальные продажи стартуют 7 июня.

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