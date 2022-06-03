Microsoft представила новый ноутбук — Finance.ua

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Microsoft представила новый ноутбук

Сегодня 22:06Технологии&Авто
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Microsoft представила новый ноутбукMicrosoft представила новый ноутбук, www.gsmarena.com
Американская компания Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop Go2.
Об этом сообщает GSM Arena.
Ноутбук имеет 31,5-сантиметровый дисплей с разрешением в 1536×1024 пикселей. Процессор — Gen Intel Core i5-1135G7 11-го поколения.
Базовая модель имеет 4 Гб операционной памяти и 128 Гб — внутренней.
Отмечается, что ноутбук будет доступен в четырех цветах — платина, шалфей, ледяно-голубой и песчаный.
Цена — от 599 долларов США. Официальные продажи стартуют 7 июня.
По материалам: Укрінформ
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