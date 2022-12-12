Microsoft покупает долю в Лондонской фондовой бирже — Finance.ua
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Microsoft покупает долю в Лондонской фондовой бирже

Фондовый рынок
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Корпорация Microsoft купит 4% акций Лондонской фондовой биржи (LSE) в рамках десятилетнего партнерского соглашения.
Об этом говорится в заявлении компании.
Согласно рыночной цене акций LSE на закрытие торгов в пятницу, покупаемый Microsoft пакет стоит около £1,5 млрд (более $1,8 млрд).
В рамках сделки Microsoft приобретет акции торговой площадки у Blackstone, Thomson Reuters, Canada Pension Plan Investment Board и сингапурского суверенного фонда GIC.
Лондонская биржа, со своей стороны, получит решение Microsoft для анализа данных и развития облачной инфраструктуры, включая продукты Azure и Teams.
При этом LSE обязуется в течение десятилетнего партнерского соглашения потратить на продукты Microsoft £2,3 млрд (свыше $2,8 млрд). А вице-президент компании по облачным технологиям и искусственному интеллекту Скотт Гатри займет место в совете директоров биржи.
«Достижения в области облачных вычислений и искусственного интеллекта в корне изменят то, как финансовые учреждения исследуют, взаимодействуют и проводят операции с разными классами активов, а также адаптируются к меняющимся рыночным условиям», — заявил гендиректор Microsoft Сатья Наделла.
Как пишет FT, это уже не первое соглашение, объединяющее мир финансов и технологий, — в ноябре Google инвестировал $1 млрд в Чикагскую товарную биржу в рамках десятилетнего соглашения по предоставлению решений для облачных вычислений.
По материалам:
Економічна Правда
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