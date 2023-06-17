Microsoft переводит лучших экспертов по искусственному интеллекту из Китая в Канаду – FT — Finance.ua

Microsoft переводит лучших экспертов по искусственному интеллекту из Китая в Канаду – FT 17.06.2023, 00:37 — Фондовый рынок

Корпорация Microsoft работает над переводом некоторых своих лучших исследователей искусственного интеллекта из Китая в Канаду.

Об этом сообщает Financial Times

По словам собеседников издания, расположенное в Пекине подразделение компании Microsoft Research Asia (MSRA) начало подавать заявки на получение виз для переезда ведущих экспертов по искусственному интеллекту из столицы Китая в свой институт в канадском Ванкувере.

Речь идет о 20−40 сотрудниках.

Человек, близкий к Microsoft, отметил, что в этом году меньше китайского персонала переедет в Канаду , где американский технический гигант создает новую лабораторию, в которой работают эксперты со всего мира.

Собеседники указывают, что такой шаг стал ответом на обострение политического напряжения между США и Китаем, а также защитной мерой, чтобы предотвратить переманивание технологическими группами лучших специалистов по исследованию ИИ для разработки собственных версий ChatGPT от OpenAI.

Укрінформ По материалам:

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