Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на свои продукты для украинских учебных заведений — Finance.ua

Компания Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на облачные продукты для учебных заведений в Украине.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил соучредитель и CEO компании DevRain Александр Краковецкий.
Первые двадцать учебных заведений уже воспользовались бесплатными лицензиями. По словам Краковецкого, Microsoft будет выдавать «сотни и тысячи» лицензий для того, чтобы учебный процесс продолжался. Лицензии предоставляются для Microsoft 365 (включает Microsoft Teams), Azure, Project и т.д.