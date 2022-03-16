Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на свои продукты для украинских учебных заведений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на свои продукты для украинских учебных заведений

Сегодня 06:18Технологии&Авто
23
Компания Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на облачные продукты для учебных заведений в Украине.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил соучредитель и CEO компании DevRain Александр Краковецкий.
Первые двадцать учебных заведений уже воспользовались бесплатными лицензиями. По словам Краковецкого, Microsoft будет выдавать «сотни и тысячи» лицензий для того, чтобы учебный процесс продолжался. Лицензии предоставляются для Microsoft 365 (включает Microsoft Teams), Azure, Project и т.д.
По материалам: Mind
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.