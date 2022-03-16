Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на свои продукты для украинских учебных заведений — Finance.ua

Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на свои продукты для украинских учебных заведений

Компания Microsoft начала бесплатно предоставлять лицензии на облачные продукты для учебных заведений в Украине.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил соучредитель и CEO компании DevRain Александр Краковецкий.

Первые двадцать учебных заведений уже воспользовались бесплатными лицензиями. По словам Краковецкого, Microsoft будет выдавать «сотни и тысячи» лицензий для того, чтобы учебный процесс продолжался. Лицензии предоставляются для Microsoft 365 (включает Microsoft Teams), Azure, Project и т.д.

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