Microsoft готовится «оживить метавселенные» — Finance.ua

Microsoft готовится «оживить метавселенные» 31.10.2022, 00:42 — Технологии&Авто

Microsoft готовится «оживить метавселенные»

Техногигант Microsoft взял курс на виртуальные миры. Об этом официально объявил директор по маркетингу в ОАЭ Ихсан Анабтави.

Планы компании включают в себя несколько задач. Во-первых, они адаптируют некоторые облачные услуги под метаверс. Компания строит мост между физическим и цифровым миром через решения Microsoft Cloud. По словам разработчика, новая технология смешанной реальности «оживит метавселенные».

Анабтави воспринимает метаверс как новый инструмент, дополняющий привычный нам интернет.

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«Мы должны относиться к метавселенной как к следующему шагу в эволюции Интернета. Технология Интернета начиналась как сеть данных в 1990–2000 годах. В 2010-х она превратилась в Социальный Интернет. А теперь становится интернетом вещей», — говорит он.

По словам топ-менеджера, речь идет о долгосрочных инвестициях. Они направлены на разработки в нескольких отраслях, которые обеспечат будущее вычисление в метавселенных. Продукты будут предназначены и бизнесу, и потребителям.

Майкрософт ставит задачи по трем ключевым направлениям: присутствие, связь и взаимодействие между разными мирами.

Какую роль играет ОАЭ

Любопытно, что это интервью дал директор отдела в ОАЭ. Он рассказал, что метавселенная будет выполнять важную функцию в цифровой трансформации страны. Новая инвест-стратегия позволит расширить штат сотрудников, привлечь клиентов, оптимизировать операции и трансформировать бизнес-модели.

Недавно Минэкономики ОАЭ даже открыло офис в метавселенной. Поэтому у этой страны хорошие перспективы.

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