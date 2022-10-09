Micron вложит около $100 миллиардов в строительство завода чипов в США — Finance.ua

Micron вложит около $100 миллиардов в строительство завода чипов в США Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Micron вложит около $100 миллиардов в строительство завода чипов в США

Американская транснациональная корпорация Micron в течение следующих двух десятилетий потратит до 100 миллиардов долларов на строительство нового завода по производству компьютерных микросхем в северной части штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает CNBC

Объявление об инвестиции в завод было сделано после принятия федерального закона «CHIPS and Science Act», выделяющего 52 миллиарда долларов на поощрение увеличения внутреннего производства полупроводников.

Отмечается, что риски, связанные с зависимостью США от иностранного производства компьютерных микросхем, стали очевидны во время пандемии коронавируса, поскольку проблемы с цепью снабжения повлияли на широкий спектр товаров.

Полупроводники используются в разных устройствах, подключенных к Интернету — от мобильных телефонов до автомобилей и медицинских устройств.

В офисе губернатора в Нью-Йорке заявили, что согласно проведенному исследованию экономического влияния, завод Micron создаст в среднем около 50 000 рабочих мест в штате в год в течение первых 31 года его функционирования.

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Укрінформ По материалам:

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