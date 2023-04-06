МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023

Кредит&Депозит
28
МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023
МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023
На днях прошла шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе церемонии выбрали МФО с лучшим клиентским сервисом.
Как выбирали? В современном мире, где баллом правит клиент, получающий десятки тысяч рекламных предложений каждый день, недостаточно сделать бренд популярным. Лояльное отношение — вот что заставляет потребителя возвращаться в конкретную компанию снова и снова. Более того, рекомендации лояльных к компании покупателей стимулируют новые продажи. Главное правильно «подогревать» отношения с клиентом. В ходе FinAwards определили, какие участники конкурса могут предложить лучший клиентский сервис.
Члены жюри оценивали наличие мобильного приложения, поддержку 24/7, скорость работы поддержки и решение вопросов клиента через мессенджеры и телефон, наличие программ лояльности и многие другие критерии.
Претенденты. В этой номинации боролись 12 МФО:
  • Money4You;
  • ТОВ «COC Кредит»;
  • CreditKasa;
  • Moneyveo;
  • CreditPlus (ООО «Авентус Украина»);
  • Є-Гроші (ООО «ФК «Є Гроші Ком»);
  • Быстрозаем;
  • ООО «Селфи Кредит»;
  • Credit7.ua;
  • MyCredit;
  • ClickCredit;
  • ШвидкоГроші;
  • Slon Credit.

Кто же победил

Компания CreditKasa завоевала первое место в номинации за звание лучшей в сегменте оффлайн-займов. Вот несколько важнейших показателей, которые позволили компании одержать победу:
  • поддержка 24/7;
  • среднее время ожидания на линии при звонке в контакт центр: 10-15 секунд.
На&nbsp;фото директор по&nbsp;маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев с&nbsp;наградой (слева) и&nbsp;СЕО SalesDoubler Александр Бойко
На фото директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев с наградой (слева) и СЕО SalesDoubler Александр Бойко
​На вопрос «Почему вы считаете, что ваша компания обеспечивает лучший клиентский сервис?», в CreditKasa ответили так:
"Мы заботимся о прозрачности, скорости и корректном отношении к клиенту на всех этапах обслуживания: простая форма анкеты, использование BankID, что упрощает и ускоряет процесс идентификации, минимизация количества звонков клиенту, быстрое рассмотрение заявки. Также важно предоставление доступа к деньгам 24/7 и автоматические процессы для повторных клиентов.
Отдельно хотим отметить корректность и вежливость в работе операторов, что отдельно отмечают клиенты в ходе опросов. Наш отдел контроля качества прослушивает большинство предоставленных консультаций, чтобы держать высокие стандарты и совершенствовать их".
Серебро в номинации получила Credit7, а бронзу — CreditPlus.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.