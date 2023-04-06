МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023 — Finance.ua

МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023
На днях прошла шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе церемонии выбрали МФО с лучшим клиентским сервисом.
Как выбирали? В современном мире, где баллом правит клиент, получающий десятки тысяч рекламных предложений каждый день, недостаточно сделать бренд популярным. Лояльное отношение — вот что заставляет потребителя возвращаться в конкретную компанию снова и снова. Более того, рекомендации лояльных к компании покупателей стимулируют новые продажи. Главное правильно «подогревать» отношения с клиентом. В ходе FinAwards определили, какие участники конкурса могут предложить лучший клиентский сервис.
Члены жюри оценивали наличие мобильного приложения, поддержку 24/7, скорость работы поддержки и решение вопросов клиента через мессенджеры и телефон, наличие программ лояльности и многие другие критерии.
Претенденты. В этой номинации боролись 12 МФО:
- Money4You;
- ТОВ «COC Кредит»;
- CreditKasa;
- Moneyveo;
- CreditPlus (ООО «Авентус Украина»);
- Є-Гроші (ООО «ФК «Є Гроші Ком»);
- Быстрозаем;
- ООО «Селфи Кредит»;
- Credit7.ua;
- MyCredit;
- ClickCredit;
- ШвидкоГроші;
- Slon Credit.
Кто же победил
Компания CreditKasa завоевала первое место в номинации за звание лучшей в сегменте оффлайн-займов. Вот несколько важнейших показателей, которые позволили компании одержать победу:
- поддержка 24/7;
- среднее время ожидания на линии при звонке в контакт центр: 10-15 секунд.
На вопрос «Почему вы считаете, что ваша компания обеспечивает лучший клиентский сервис?», в CreditKasa ответили так:
"Мы заботимся о прозрачности, скорости и корректном отношении к клиенту на всех этапах обслуживания: простая форма анкеты, использование BankID, что упрощает и ускоряет процесс идентификации, минимизация количества звонков клиенту, быстрое рассмотрение заявки. Также важно предоставление доступа к деньгам 24/7 и автоматические процессы для повторных клиентов.
Отдельно хотим отметить корректность и вежливость в работе операторов, что отдельно отмечают клиенты в ходе опросов. Наш отдел контроля качества прослушивает большинство предоставленных консультаций, чтобы держать высокие стандарты и совершенствовать их".
Серебро в номинации получила Credit7, а бронзу — CreditPlus.
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