МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023 — Finance.ua

МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023 Сегодня 12:45 — Кредит&Депозит

МФО с лучшим клиентским сервисом: результаты FinAwards-2023

На днях прошла шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе церемонии выбрали МФО с лучшим клиентским сервисом.

Как выбирали? В современном мире, где баллом правит клиент, получающий десятки тысяч рекламных предложений каждый день, недостаточно сделать бренд популярным. Лояльное отношение — вот что заставляет потребителя возвращаться в конкретную компанию снова и снова. Более того, рекомендации лояльных к компании покупателей стимулируют новые продажи. Главное правильно «подогревать» отношения с клиентом. В ходе FinAwards определили, какие участники конкурса могут предложить лучший клиентский сервис.

Члены жюри оценивали наличие мобильного приложения, поддержку 24/7, скорость работы поддержки и решение вопросов клиента через мессенджеры и телефон, наличие программ лояльности и многие другие критерии.

Претенденты. В этой номинации боролись 12 МФО:

Money4You;

ТОВ «COC Кредит»;

CreditKasa;

Moneyveo;

CreditPlus (ООО «Авентус Украина»);

Є-Гроші (ООО «ФК «Є Гроші Ком»);

Быстрозаем;

ООО «Селфи Кредит»;

Credit7.ua;

MyCredit;

ClickCredit;

ШвидкоГроші;

Slon Credit.

Кто же победил

Компания CreditKasa завоевала первое место в номинации за звание лучшей в сегменте оффлайн-займов. Вот несколько важнейших показателей, которые позволили компании одержать победу:

поддержка 24/7;

среднее время ожидания на линии при звонке в контакт центр: 10-15 секунд.

На фото директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев с наградой (слева) и СЕО SalesDoubler Александр Бойко

​На вопрос «Почему вы считаете, что ваша компания обеспечивает лучший клиентский сервис?», в CreditKasa ответили так:

"Мы заботимся о прозрачности, скорости и корректном отношении к клиенту на всех этапах обслуживания: простая форма анкеты, использование BankID, что упрощает и ускоряет процесс идентификации, минимизация количества звонков клиенту, быстрое рассмотрение заявки. Также важно предоставление доступа к деньгам 24/7 и автоматические процессы для повторных клиентов.

Отдельно хотим отметить корректность и вежливость в работе операторов, что отдельно отмечают клиенты в ходе опросов. Наш отдел контроля качества прослушивает большинство предоставленных консультаций, чтобы держать высокие стандарты и совершенствовать их".

Серебро в номинации получила Credit7, а бронзу — CreditPlus.

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