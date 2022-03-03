Международных инвесторов призвали относиться к активам РФ, как к токсичным — Finance.ua
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Международных инвесторов призвали относиться к активам РФ, как к токсичным

Сегодня 09:21Мир
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Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца призвал международных инвесторов относиться к активам РФ, как к активам Северной Кореи или Венесуэлы.
Об этом он заявил в эфире канала Bloomberg, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Для вас (международных инвесторов — ред.) активы РФ должны быть такими же, как и активы Северной Кореи или Венесуэлы. Снижайте их кредитный рейтинг, ведите себя с ними, как с самыми токсичными, какие только могут быть. Эти активы таковыми сейчас и являются», — отметил Буца.
По материалам: УНІАН
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