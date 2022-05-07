Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% — НБУ — Finance.ua
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Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% — НБУ

Сегодня 11:30Казна и Политика
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Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% — НБУМеждународные резервы Украины в апреле сократились на 4% — НБУ
По состоянию на 1 мая 2022 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 944,9 млн дол. США. По итогам апреля они сократились на 4%, учитывая продажу валюты Национальным банком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства.

В целом за апрель динамику международных резервов определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
В прошлом месяце, согласно балансовым данным, центробанк продал на валютном рынке 2 244 млн дол. США и выкупил 43 млн дол. США. Чистая продажа валюты Национальным банком в апреле составляет 2 201 млн дол. США.
Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обусловлено, прежде всего, значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами через активное использование карт за рубежом на фоне медленного восстановления экспорта;
  • во-вторых, операции по управлению государственным долгом.
Внутренние и внешние валютные поступления в пользу Правительства Украины составили 1887 млн дол. США. В частности, 629 млн евро и 93 млн дол. США поступили от Всемирного банка, 300 млн евро — от Правительства Франции, 236 млн дол. США — от Правительства Канады и 120 млн евро — от Европейского союза.
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 614 млн дол. США. Из этой суммы 420 млн дол. США направлено на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а 78 млн дол. США — на обслуживание еврооблигаций.
Кроме того, в апреле Национальный банк оплатил 84 млн дол. США в пользу Международного валютного фонда;
  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 150,3 млн дол. США.
По материалам: Finance.ua
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