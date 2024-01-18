Международные партнеры в прошлом году обеспечили около 400 млрд грн расходов на социальную сферу — Finance.ua

Международные партнеры в прошлом году обеспечили около 400 млрд грн расходов на социальную сферу Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Международные партнеры в прошлом году обеспечили около 400 млрд грн расходов на социальную сферу

В 2023 году международные партнеры предоставили Украине финансовую помощь, которая позволила обеспечить социальные расходы почти на 400 млрд грн.

Об этом в ходе пресс-конференции в Укринформе, посвященной итогам работы Министерства социальной политики в 2023 году, сообщила его глава Оксана Жолнович.

«В 2023 году, благодаря нашим международным партнерам, мы направили на социальную помощь для украинцев около 400 млрд грн. Это расходы, которые мы возместили в первую очередь благодаря программе INSPIRE от Всемирного банка, средства на которую были перечислены Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, Великобританией и Японией», — рассказала министр.

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Кроме того, помощь для украинцев предоставляли организации при ООН, которые осуществляли свои программы самостоятельно.

Так, в рамках проекта «Переход» в 2023 году были введены три выплаты: от Всемирной продовольственной программы ООН — повышение пенсий для пенсионеров в зоне боевых действий (на общую сумму 719 млн грн), совместно с ЮНИСЕФ — малообеспеченным семьям в отдельных районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей от УВКБ ООН — повышение субсидии для 337 тыс. домохозяйств на приобретение дров и угля.

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«Мы заключаем с этими организациями меморандумы, определяем перечень программ, которые стоит профинансировать. А эти организации самостоятельно направляют выплаты напрямую гражданам. Мы как государство понимаем, кому и сколько. Надеюсь, что в этом году мы расширим такое взаимодействие и будем контролировать больше расходов этих организаций ООН», — добавила министр.

По ее словам, Минсоцполитики надеется на дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны международных партнеров, часть которой будет направлена ​​на социальные расходы.

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Укрінформ По материалам:

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