Международные организации в первом полугодии предоставили помощь почти 7,3 миллиона украинцев — Finance.ua

Международные организации в первом полугодии предоставили помощь почти 7,3 миллиона украинцев Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Международные организации в первом полугодии предоставили помощь почти 7,3 миллиона украинцев

Международные гуманитарные организации на втором году широкомасштабной вооруженной агрессии россии продолжают поддерживать народ Украины: в течение первого полугодия 2023 г. они предоставили помощь почти 7,3 млн человек.

Такие данные обнародовало Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, ссылаясь на Офис ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

«По подсчетам OCHA, в течение января-июня текущего года целевую денежную помощь от международных гуманитарных партнеров получили 2,5 млн человек, в том числе почти 20 тыс. человек, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

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Услугами медицинского характера обеспечены 5 млн человек. Около 3,3 млн украинцев была оказана помощь с убежищем или переданы предметы первой необходимости.

В условиях дефицита 3 млн человек получили доступ к чистой воде и средствам гигиены. Еще 3,7 млн ​​- розданы продовольственные наборы.

Кроме того, около 1 млн перемещенных детей, лишенных возможности получать образование в местах своего постоянного проживания, получили необходимую поддержку для продолжения учебного процесса.

Еще стольким лицам были предоставлены ряд информационных услуг по юридическому сопровождению, минной безопасности и другому консультированию.

Минреинтеграции призывает международные гуманитарные организации уже сейчас учитывать вызовы, связанные с деоккупацией территорий. В частности, начать формировать кадровые резервы, которые будут готовы выехать на освободившуюся территорию для выполнения гуманитарной работы.

Напомним, украинцы, нашедшие убежище за рубежом, вскоре смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода, но в ближайшее время эта услуга будет доступна только в Польше.

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Укрінформ По материалам:

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