Международные хакеры синхронизируют с Украиной свои атаки против России — Finance.ua

Международные хакеры синхронизируют с Украиной свои атаки против России

Сегодня 12:41 — Финтех и Карты

Международные хакеры, атакующие российские ресурсы после вторжения в Украину, координируют свои действия с Украиной. В основном, их деятельность не публичная.

Об этом рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметил министр, очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине.

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«Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят общаться с кем-либо. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами», — сообщил Федоров.

Напомним, международная группа хакеров Anonymous слила персональные данные 120 тысяч российских военных. Все они участвуют в военной агрессии против Украины.

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