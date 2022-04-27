Международные хакеры синхронизируют с Украиной свои атаки против России — Finance.ua
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Международные хакеры синхронизируют с Украиной свои атаки против России

Сегодня 12:41Финтех и Карты
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Международные хакеры, атакующие российские ресурсы после вторжения в Украину, координируют свои действия с Украиной. В основном, их деятельность не публичная.
Об этом рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как отметил министр, очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине.
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«Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят общаться с кем-либо. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами», — сообщил Федоров.
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Напомним, международная группа хакеров Anonymous слила персональные данные 120 тысяч российских военных. Все они участвуют в военной агрессии против Украины.

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По материалам: РБК-Україна
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