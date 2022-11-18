Международные доноры уже выплатили украинцам на деоккупированных территориях более ₴65 миллионов — Finance.ua

Международные доноры уже выплатили украинцам на деоккупированных территориях более ₴65 миллионов Сегодня 19:13 — Личные финансы

Международные доноры уже выплатили украинцам на деоккупированных территориях более ₴65 миллионов

Международные доноры предоставили жителям освобожденных территорий Украины денежную помощь на общую сумму более 65 миллионов гривен.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«По состоянию на 15 ноября этого года на деоккупированных территориях от международных доноров денежную помощь получили 48 тысяч человек на общую сумму более 65 миллионов гривен», — сказала она.

Чиновник уточнила, что 39,9 млн грн получили жители Харьковщины, 15,8 млн грн — в Донецкой области, 10,1 млн грн — в Херсонской области.

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«Мы считаем, что нашим людям, пережившим оккупацию, нужно помочь наличными, чтобы люди могли сами выбирать, что им нужно больше всего... Мы благодарим за это международных партнеров», — сказала она.

По словам Верещук, украинский комитет Красного Креста помогает получать выплаты наличными в размере 1200 грн людям на деоккупированных территориях, в частности на Харьковщине, в Донецкой и Херсонской областях. В скором времени присоединят к выплатам Николаевскую область. Кроме того, Международная организация по миграции выплачивает по 2200 грн жителям Харьковщины, Донетчины, Херсонщины.

Вице-премьер-министр отметила, что УВКБ ООН также согласилась выплачивать помощь по 2200 грн жителям деоккупированных территорий в течение трех месяцев, по этой программе выплаты первыми получат жители Херсона.

Как сообщалось, ранее Верещук заявила, что государство гарантирует каждому переселенцу в Украине ежемесячное минимальное пособие в размере 2 тыс. гривен, при этом выплата на каждого ребенка составляет 3 тыс. гривен. По ее словам, переселенцам уже выплатили 45 млрд грн и готовы выделить еще столько, сколько потребуется.

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Укрінформ По материалам:

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