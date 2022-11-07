Международное энергетическое агентство прогнозирует острую нехватку газа в Европе в 2023 году — Finance.ua

Международное энергетическое агентство прогнозирует острую нехватку газа в Европе в 2023 году Сегодня 11:14 — Энергетика

Международное энергетическое агентство прогнозирует острую нехватку газа в Европе в 2023 году

Дефицит природного газа в Европе летом 2023 может достигнуть 30 миллиардов кубометров, из-за чего правительствам европейских стран уже сейчас нужно принимать немедленные решения по сокращению потребления газа в условиях глобального энергетического кризиса.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, опубликованном в четверг.

Сейчас газовые хранилища в Европейском Союзе заполнены на 95% — это на 5% больше среднего уровня заполнения за последние пять лет. Но эта «подушка безопасности», а также недавнее снижение цен на газ и необычно умеренные температуры «не должны приводить к чрезмерно оптимистичным выводам о будущем».

По оценке МЭА, на процесс заполнения газовых хранилищ ЕС в этом году повлияли ключевые факторы, которые вполне могут не повториться в 2023 году. Это поставки российского трубопроводного газа, которые, несмотря на сокращения, были близки к «нормальному» уровню в течение большей части первого полугодия.

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Общий объем трубопроводных поставок из россии в ЕС в 2022 году, вероятно, составит около 60 миллиардов кубометров, но очень маловероятно, что в 2023 году этот сценарий повторится.

Кроме того, Европе удалось нарастить запасы газа за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ), которого стало больше из-за сокращения его приобретения Китаем. Если КНР возобновит импорт СПГ в 2023 году на уровне 2021-го, на нее придется 85% всех поставок. В то же время, рынок СПГ не сможет достаточно увеличить предложение, чтобы компенсировать недостаток для ЕС.

«Этот разрыв может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ до 95% мощности к началу отопительного сезона 2023-24 годов», — оценивают в Международном энергетическом агентстве.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль призвал европейские правительства «принять немедленные меры по ускорению повышения энергоэффективности и ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и тепловых насосов, а также других шагов, направленных на структурное сокращение спроса на газ».

«Это важно для энергетической безопасности Европы, благосостояния ее граждан и промышленности, а также для перехода на чистую энергетику», — утверждает он.

Економічна Правда По материалам:

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