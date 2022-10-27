Международная поддержка Украины превысила 752,3 млрд грн — Finance.ua

Международная поддержка Украины превысила 752,3 млрд грн Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Международная поддержка Украины превысила 752,3 млрд грн

С 24 февраля, когда рф начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, до 27 октября объем международной поддержки украинского бюджета составил 752,3 млрд грн (в эквиваленте).

Об этом сообщил первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Он добавил, что эта сумма по меньшей мере на 10% больше всех поступлений от налогов и сборов, а также вдвое больше суммы, на которую НБУ профинансировал бюджет, и в 4,5 раза больше, чем удалось пополнить его с помощью военных облигаций.

В то же время Железняк добавил, что с 1 по 26 октября международная финансовая помощь достигла 134 млрд грн.

«Это уже рекорд, а месяц еще не закончился», — отметил нардеп.

Справка Finance.ua:

дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 млрд долларов;

по данным МВФ, госбюджет-2023 оценивается ориентировочно в $3 млрд ежемесячно, но необходимо также импортировать газ и восстановить инфраструктуру, с учетом чего эта сумма может возрасти и до $4 млрд. А если разрушения будут еще больше, то будет достигать и $5 млрд;

россия должна в трибунале ответить за военные преступления и разрушения в Украине, и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций, заявил вице-президент Института мира США, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.