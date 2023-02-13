Между Украиной и россией происходит первая в мире кибервойна, - Федоров — Finance.ua
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Между Украиной и россией происходит первая в мире кибервойна, - Федоров

Финтех и Карты
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россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось обнаружить российских хакеров в информационных системах.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Происходит первая в мире кибервойна. Каждый день происходят атаки, десятки только фиксируемых атак. Сейчас точно киберцентр фиксирует атаки на определенные информационные системы - это 100%", - сказал министр.
По словам Федорова, Украине удалось наладить определенную систему защиты, позволяющую быстро реагировать на эти атаки и не разрешать попадать врагу в информационные системы.
"Это большая системная работа, и, поверьте, у меня, например, вчера было большое совещание, где было много наших экспертов, и мы сейчас в направлении построения инфраструктуры киберзащиты делаем следующий важный шаг. Будут определенные инвестиции и будет строиться несколько киберцентров. Это постоянный процесс развития", – сказал Федоров.
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В Украине, по словам министра, не было никакой сенситивной утечки информации за это время.
"Могу точно сказать, что в этом направлении мы защищены и успешно контратакуем. Думаю, что сейчас на киберфронте в войне с россией преимущество на нашей стороне. Но очень важно – это не значит, что завтра не может быть проблем", – сказал он.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что с начала полномасштабного вторжения россия совершила против Украины более 2 тысяч кибератак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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