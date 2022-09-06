Между Киевом и Ужгородом запустили новый поезд — Finance.ua
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Между Киевом и Ужгородом запустили новый поезд

Фондовый рынок
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Между Киевом и Ужгородом увеличилось количество железнодорожных маршрутов. О новом рейсе из столицы на Закарпатье рассказали в «Укрзализныце», передают «Комментарии». По данным перевозчика, поезд № 13/14 Киев-Солотвино сделают двухгруппным.
Новый рейс № 13/123-14/124 Киев-Солотвино, Ужгород обеспечит максимально удобное утреннее прибытие на Закарпатье из всех рейсов из Киева.
Первый рейс отправится из Киева с 21 сентября в 17:12, прибытие в Ужгород — в 08:56, а в Солотвино — в 12:10. В обратном направлении поезд из Солотвино в Киев будет отправляться с 22 сентября в 16:20 и в 19:50 — из Ужгорода.
Стоимость плацкартного билета составляет почти 306 гривен, купе — 803 гривны, люкс — 1961 гривна.
Поезд будет следовать из Киева в Ужгород через Фастов, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановку, Полонное, Шепетовку, Славута-1, Кривин, Острог, Дубно, Радивилов, Броды, Львов, Стрый, Сколе, Славское, Лавочное, Воловец, Сваляву, Карпаты, Мукачево и Батево. Общее время в пути — почти 16 часов.
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