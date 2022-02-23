Межбанк: до какого уровня может вырасти курс в ближайшее время — Finance.ua

Межбанк: до какого уровня может вырасти курс в ближайшее время

Сегодня 10:47 — Валюта

Доллар

Противостояние Украина-РФ пока только усиливается и это полностью формирует курсовую погоду на межбанке. Экономика отходит на второй план на валютном рынке и это плохо для гривны.

Пока спрос на торгах существенно превышает предложение? и это давит на курс. Спасает ситуацию Нацбанк, который практически ежедневно проводит интервенции и пытается этим сгладить курсовые колебания. Ему это частично удается, но не всегда — так как курс всё равно пока растет. «Врагом» для гривны сегодня будет и погашение ОВГЗ на сумму 17,98 млрд гривен и процентов еще по 4 другим выпускам бумаг.

По нашим данным, среди получателей гривны достаточно много нерезидентов и они в этой ситуации будут покупать валюту на эти средства. По расчетам Finance.ua это добавит еще порядка $160-220 млн дополнительного спроса на валюту в ближайшие дни и скорее всего — НБУ придется закрывать и эти суммы за счет резервов. Тем более, что период расчетов по налогам у предприятий закончен и скоро начинается период возмещений НДС экспортерам, что также всегда работает против нацвалюты на межбанке.

Как и всю эту неделю, напряжение вокруг возможного начала войны достигло своего апогея и психологический фактор снова сегодня будет определяющим для курсообразования на межбанке. Попытки максимально сыграть «на повышение» на негативных новостях продолжатся и Нацбанку придется тушить эти курсовые пожары. Применять регулятор будет как формат запроса лучшего курса, так и продажу по единому курсу.

При негативном новостном фоне котировки по доллару на межбанке могут «загнать» к цели в 30 гривен за доллар к концу недели с соответствующей коррекцией курса евро относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна.

По нашим расчетам, статистика торгов в среду будет находиться в пределах 440-670 сделок при общей сумме операций до $220-290 млн.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 23 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,95 — 29,35 грн, евро — коридор 32,80 — 33,30 грн. Учитывая ситуацию на рынке и ее полную зависимость от новостного фона, а он пока негативный — коридоры по курсу доллара и евро будут очень широкими и на межбанке, и на наличном рынке.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 29,12 / 29,14

евро — 33,02 / 33,04

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