Межбанк: до какого уровня может вырасти курс в ближайшее время — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Межбанк: до какого уровня может вырасти курс в ближайшее время

Сегодня 10:47Валюта
1800
ДолларДоллар
Противостояние Украина-РФ пока только усиливается и это полностью формирует курсовую погоду на межбанке. Экономика отходит на второй план на валютном рынке и это плохо для гривны.
Пока спрос на торгах существенно превышает предложение? и это давит на курс. Спасает ситуацию Нацбанк, который практически ежедневно проводит интервенции и пытается этим сгладить курсовые колебания. Ему это частично удается, но не всегда — так как курс всё равно пока растет. «Врагом» для гривны сегодня будет и погашение ОВГЗ на сумму 17,98 млрд гривен и процентов еще по 4 другим выпускам бумаг.
По нашим данным, среди получателей гривны достаточно много нерезидентов и они в этой ситуации будут покупать валюту на эти средства. По расчетам Finance.ua это добавит еще порядка $160-220 млн дополнительного спроса на валюту в ближайшие дни и скорее всего — НБУ придется закрывать и эти суммы за счет резервов. Тем более, что период расчетов по налогам у предприятий закончен и скоро начинается период возмещений НДС экспортерам, что также всегда работает против нацвалюты на межбанке.
Как и всю эту неделю, напряжение вокруг возможного начала войны достигло своего апогея и психологический фактор снова сегодня будет определяющим для курсообразования на межбанке. Попытки максимально сыграть «на повышение» на негативных новостях продолжатся и Нацбанку придется тушить эти курсовые пожары. Применять регулятор будет как формат запроса лучшего курса, так и продажу по единому курсу.
При негативном новостном фоне котировки по доллару на межбанке могут «загнать» к цели в 30 гривен за доллар к концу недели с соответствующей коррекцией курса евро относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна.
По нашим расчетам, статистика торгов в среду будет находиться в пределах 440-670 сделок при общей сумме операций до $220-290 млн.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 23 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,95 — 29,35 грн, евро — коридор 32,80 — 33,30 грн. Учитывая ситуацию на рынке и ее полную зависимость от новостного фона, а он пока негативный — коридоры по курсу доллара и евро будут очень широкими и на межбанке, и на наличном рынке.
Курс доллара на Межбанке — график:
Межбанк: до какого уровня может вырасти курс в ближайшее время
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 29,12 / 29,14
евро — 33,02 / 33,04
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.