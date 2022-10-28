Meta сообщила об огромных убытках из-за метавселенных — Finance.ua

Meta сообщила об огромных убытках из-за метавселенных 28.10.2022, 00:23 — Фондовый рынок

Meta сообщила об огромных убытках из-за метавселенных

Разработка виртуальных миров Марка Цукерберга продолжает съедать много денег. Это подтверждают результаты последнего отчета Meta. За последний квартал подразделение Reality Labs, работающее над созданием метавселенной, сообщило об операционных убытках в размере почти $3,7 млрд. С начала года компания накопила дефицит в размере $9,4 млрд. В то же время финансовый директор Дэйв Венер объявил, что убытки Reality Labs «значительно возрастут» в следующем году.

Общий отчет

Выручка техногиганта упала на 4% в годовом исчислении до $27,7 млрд. Прибыль снизилась на 52% и составила примерно $4,4 млрд. Facebook обеспокоен тем, что рекламодатели меньше тратят на онлайн-рекламу в условиях высокой инфляции и экономических проблем.

Несмотря на плохой отчет, глава Meta Марк Цукерберг не теряет оптимизма по поводу будущего соцсети и ее метавселенной.

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«У нас краткосрочные проблемы с убытками. Но есть фундаментальные причины, по которым мы вернемся к более сильному росту. Впереди 2023 год, мы уделим в нем особое внимание расстановке приоритетов и нашей эффективности. Это поможет компании переориентироваться в текущей ситуации и стать сильнее».

Meta и L’Oréal

На днях Meta совместно с L’Oréal и французским университетом HEC Paris запустили акселератор для финансирования стартапов Web3. Они будут спонсировать компании, занимающиеся разработкой аватаров.

В новом году Meta предложит «новое поколение аватаров» — они получат полноценное тело (с ногами), массу настроек и интеграцию с видеозвонками.

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