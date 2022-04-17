Meta расширит метавселенную Horizon Worlds на ПК, консоли и телефоны — Finance.ua
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Meta расширит метавселенную Horizon Worlds на ПК, консоли и телефоны

17.04.2022, 00:18Технологии&Авто
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Принадлежащая Meta социальная платформа Horizon Worlds получит веб-версию.
Об этом заявил технический директор компании Эндрю «Боз» Босуорт.
Таким образом, Meta хотят расширить платформу, которая сейчас доступна только для гарнитур Quest VR.
Вице-президент Horizon Вивек Шарма добавил, что компания работает над переносом платформы на мобильные телефоны. Это может произойти уже в конце года, а версия для игровых консолей пока обсуждается.
Пока не ясно, когда именно Horizon будет расширен для веб-версии, и представитель Meta Иска Шарич сказала, что «сейчас нет подробностей насчет сроков, которыми можно было бы поделиться».
Анонсировали веб-версию в ответах, почему Meta берет 47,5% с каждой транзакции за проданные в Horizon Worlds цифровые предметы. Как объясняет Босуорт, 30% берет Quest Store Meta — магазин VR-платформы. А компания Meta получает всего 25% от оставшихся 70-ти. Когда запустят веб-версию, посредник как Quest Store Meta будет не нужен. При этом технический директор утверждает, что даже двойная комиссия меньше, чем у Roblox, где продавец получает только 28,1% с каждого доллара.
По материалам: ITC.ua
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