Meta при поддержке Минцифры и национального проекта "Дія.Бізнес" запускает бесплатные рекламные купоны для украинцев — Finance.ua

Meta при поддержке Минцифры и национального проекта "Дія.Бізнес" запускает бесплатные рекламные купоны для украинцев Сегодня 10:44 — Казна и Политика

8 ноября Meta запустила платформу , которая будет предоставлять купоны на рекламу для малых и средних предприятий Украины в Facebook и Instagram.

Платформа позволяет украинским МСП подать заявку на получение поддержки в размере $1000. Это особенно актуально в нынешних сложных экономических условиях, ведь позволит повысить осведомленность пользователей соцсетей об украинских производителях и популяризировать украинские товары.

Заместитель Министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции Валерия Ионан: «Малый и средний бизнес играет важную роль в восстановлении экономики страны во время войны и после ее завершения. Министерство цифровой трансформации тесно сотрудничает с Meta по поддержке предпринимателей Украины. Так, в июле были запущены образовательные курсы Blueprint, а также обучающая платформа Meta Boost на украинском языке. Инициатива поддержки рекламных аккаунтов станет еще одним шагом на пути к развитию цифровых платформ украинского бизнеса».

Менеджер по публичной политике для Центрально-Восточной Европы компании Meta, Екатерина Крук: «Малый и средний бизнес всегда был нашим приоритетом. А неустанное стремление украинских предпринимателей развиваться, совершенствоваться и служить обществу даже в таких тяжелых обстоятельствах вдохновляет. Вот почему эта инициатива, как и вся Программа экономического восстановления Украины, для нас так важна, и мы будем продолжать поддерживать украинский бизнес».

Полный перечень условий участия доступен по ссылке . Вот некоторые из них:

Кандидаты должны быть украинскими предприятиями, расположенными в Украине (за исключением регионов, на которые распространяются санкции США, в частности, Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым).

Кандидаты должны управлять украинской бизнес-страницей в Facebook и иметь действительную рекламную учетную запись.

Правительственные или государственные компании не могут участвовать в этой программе.

Необходимо принять условия и положения программы и письма дарения:

Срок действия предложения — с 8 ноября по 31 декабря 2022 года.

Эта инициатива является частью более широкой программы, объявленной Ником Клеггом в начале этого года. В рамках долгосрочной кампании Meta выделит $1,5 млн в поддержку украинского малого и среднего бизнеса. Кроме того, в рамках программы «Возрождение экономики Украины», направленной на поддержку сообщества малого и среднего бизнеса в Украине, Meta запустила платформу Meta Boost Ukraine, набор курсов Blueprint на украинском языке (в общей сложности более 30 курсов), специальный чатбот для WhatsApp и несколько вдохновляющих историй.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.