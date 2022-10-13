Meta представила новую VR-гарнитуру за $1500 — Finance.ua
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Meta представила новую VR-гарнитуру за $1500

Технологии&Авто
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Meta представила новую VR-гарнитуру за $1500
Meta представила новую VR-гарнитуру за $1500
Корпорация Марка Цукерберга Meta представила новую VR-гарнитуру Quest Pro. Главное отличие от предыдущей гарнитуры Oculus Quest 2 — это набор камер, позволяющий отслеживать движение глаз и распознавать настоящие эмоции человека.
Кроме того, внешние камеры снимают все не в черно-белом режиме, а в цветном — это создает абсолютное чувство присутствия в виртуальном пространстве и «стирает» границы между реальным и виртуальным.
Из улучшенного «железа» разработчики установили чип Qualcomm XR2+, который дает на 50% больше мощности при использовании VR-гарнитуры, и 12 ГБ оперативной памяти. Встроенная память — 256 ГБ. В Meta также улучшили колористику и разрешение экранов — 1800×1920 пикселей. Правда, время автономной работы по сравнению с Quest 2 уменьшилось — всего полтора-два часа.
По словам Meta, гарнитура оптимизирована для частот до 90 Гц до сих пор не известно, будет ли поддержка 120 Гц.
Стоимость новой VR в США в настоящее время — 1500 долларов. Официальная продажа гарнитуры стартует 25 октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
noworries
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