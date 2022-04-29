Meta показала самый маленький прирост дохода с 2012 года. Чистая прибыль упала на 21% — Finance.ua
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Meta показала самый маленький прирост дохода с 2012 года. Чистая прибыль упала на 21%

Сегодня 04:39Фондовый рынок
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Meta показала самый маленький прирост дохода с 2012 года. Чистая прибыль упала на 21%Meta показала самый маленький прирост дохода с 2012 года. Чистая прибыль упала на 21%
Выручка корпорации Meta, которой принадлежит соцсеть Facebook, в первом квартале выросла на 7% по сравнению с прошлогодним показателем, до $27,91 млрд.
Об этом свидетельствуют данные компании.
Рост дохода оказался самым медленным с момента выхода компании на IPO в 2012 году, пишет The Wall Street Journal.
Сокращение выручки произошло из-за роста конкуренции и войны в Украине. За отчетный период выручка Meta в Европе сократилась на 0,6%, до $6,486 млрд.
Убытки подразделения метавселенной выросли на 38% и составили $2,96 млрд, а доход сегмента увеличился на 30%, до $695 млн. Но эти результаты оказались все равно лучше, чем ожидали инвесторы, пишет издание. Meta предупреждала, что для создания метавселенной понадобится много миллиардов долларов и несколько лет работы.
Дневная аудитория Facebook по всему миру выросла на 4%, до 1,96 млрд пользователей, а месячная — на 3%, до 2,94 млрд.
В Европе дневная аудитория сократилась на 0,6%, до 307 млн ​​пользователей, месячная упала на 1,18%, до 418 млн.
Чистая прибыль Meta упала на 21%, до $7,47 млрд.
Meta снизит затраты и инвестирует в инструменты искусственного интеллекта для улучшения рекомендаций и рекламы, сказал гендиректор Марк Цукерберг. По его словам, это признак того, что Meta готова зарабатывать деньги, работая над своими долгосрочными амбициями по созданию метавселенной.
После выхода отчетности за первый квартал акции Meta подорожали почти на 19%.
Напомним, летом 2021 года Facebook впервые достигла рыночной стоимости в $1 трлн. Акции выросли после того, как Окружной суд Колумбии отклонил антимонопольные иски против Facebook по поводу приобретения Instagram и WhatsApp.
В феврале 2022 г. после публикации отчета за 2021 год котировки Meta обвалились на четверть, а компания вылетела из десятки крупнейших компаний мира по капитализации. Компания потеряла за день более $237 млрд, что явилось крупнейшим однодневным падением стоимости в истории фондового рынка США.
По материалам: Forbes.ua
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