Meta планирует запустить платную версию в Instagram и Facebook — Finance.ua

Meta планирует запустить платную версию в Instagram и Facebook
Компания Meta рассмотрит внедрение платных версий в социальных сетях Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что такой шаг может быть ответом на политику Евросоюза и постановления суда, которые ограничивают практику сбора данных Meta. Платные подписки помогли бы решить проблемы, которые выявляют проверки регулирующих органов ЕС.
«Предоставление платной подписки было бы одним из наиболее ощутимых примеров того, как компаниям приходится переделывать продукты в соответствии с правилами конфиденциальности данных и другой государственной политики, особенно в Европе», — пишет издание.
Meta также продолжит давать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в ЕС.
По словам собеседников издания, пока не ясно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их выпустить, но те, кто заплатит за подписку на Facebook и Instagram, не увидят рекламы.
Представители Meta отказались от комментариев изданию.
Напомним, в Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook. В частности, теперь пользователи могут полностью отключать рекомендации.
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