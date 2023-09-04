Meta планирует запустить платную версию в Instagram и Facebook — Finance.ua

Meta планирует запустить платную версию в Instagram и Facebook Сегодня 23:30 — Казна и Политика

Meta планирует запустить платную версию в Instagram и Facebook

Компания Meta рассмотрит внедрение платных версий в социальных сетях Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такой шаг может быть ответом на политику Евросоюза и постановления суда, которые ограничивают практику сбора данных Meta. Платные подписки помогли бы решить проблемы, которые выявляют проверки регулирующих органов ЕС.

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«Предоставление платной подписки было бы одним из наиболее ощутимых примеров того, как компаниям приходится переделывать продукты в соответствии с правилами конфиденциальности данных и другой государственной политики, особенно в Европе», — пишет издание.

Meta также продолжит давать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в ЕС.

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По словам собеседников издания, пока не ясно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их выпустить, но те, кто заплатит за подписку на Facebook и Instagram, не увидят рекламы.

Представители Meta отказались от комментариев изданию.

Напомним, в Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook. В частности, теперь пользователи могут полностью отключать рекомендации.

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