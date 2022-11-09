Meta официально анонсировала увольнение более 11 тысяч сотрудников и назвала причины — Finance.ua

Meta официально анонсировала увольнение более 11 тысяч сотрудников и назвала причины Сегодня 20:38 — Фондовый рынок

Meta официально анонсировала увольнение более 11 тысяч сотрудников и назвала причины

Компания Meta Platforms заявила, что уволит 13% своего штата, или более 11 тысяч сотрудников, в рамках одного из самых больших увольнений в этом году: компания столкнулась с растущими затратами и слабым рекламным рынком.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Массовые увольнения, первые за 18-летнюю историю Meta, следуют за тысячами сокращений рабочих мест в других крупных технологических компаниях, включая Twitter, что с недавних пор принадлежит Илону Маску, и Microsoft.

«Бум, вызванный пандемией, стимулировавший технологические компании и их оценку, превратился в крах в этом году в условиях высокой инфляции и быстрого роста процентных ставок», — объясняет Reuters.

«Онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, но макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к тому, что наш доход оказался намного ниже, чем я ожидал», — сказал главный исполнительный директор Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам.

«Я ошибся, и я беру на себя ответственность за это», — добавил он.

Компания также планирует сократить дискреционные расходы и продлить заморозку найма до первого квартала следующего года. Но она не раскрыла ожидаемую экономию издержек от этих шагов.

Meta выплатит 16 недель базовой заработной платы плюс две дополнительные недели за каждый год работы, а также за все дни оплачиваемых отпусков, как часть выходного пособия, сообщила компания.

Пострадавшие сотрудники также получат свои акции, которые должны начать действовать 15 ноября, и медицинскую страховку на шесть месяцев.

"Дорогая ставка на метавселенную привела к тому, что компания спрогнозировала до 100 миллиардов долларов расходов на 2023 год. Это вызвало скептицизм со стороны инвесторов, теряющих терпение по отношению к инвестициям, которые, по словам самого Цукерберга, принесут плоды только через десятилетия.

Компания также борется с жесткой конкуренцией со стороны TikTok и изменениями в сфере конфиденциальности Apple, находясь под прицелом регуляторов по всему миру.

По состоянию на конец сентября в Meta работали 87 314 сотрудников", — резюмирует Reuters.

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Економічна Правда По материалам:

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