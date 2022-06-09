Местным властям разрешат брать средства со спецфонда — Finance.ua

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Местным властям разрешат брать средства со спецфонда

Сегодня 05:34Казна и Политика
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Местным властям разрешат брать средства со спецфондаМестным властям разрешат брать средства со спецфонда
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, расширяющий возможности органам местного самоуправления (ОМС) в условиях военного положения использовать средства специального фонда местных бюджетов на неотложные нужды громад.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«На счетах специального фонда местных бюджетов хранят немалые деньги, у которых целевое назначение. Однако ОМС не могут использовать их для первоочередных нужд громад. Следовательно, Минрегион выступил с законодательной инициативой, которая позволит ОМС оперативно принимать решения и направлять эти средства на обеспечение жизненно необходимых потребностей своих жителей в условиях военного положения», — отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
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Что предлагает законопроект:
  • отменить на период действия военного положения ограничение в расходах за счет свободного остатка бюджетных средств или перевыполнения доходной части общего фонда местного бюджета, определенные частью второй статьи 85 Бюджетного кодекса;
  • предоставить право местным государственным, военным, военно-гражданским (в случае образования) администрациям, исполнительным комитетам сельских, поселковых и городских советов передавать средства из специального фонда местного бюджета (кроме собственных поступлений бюджетных учреждений и межбюджетных трансфертов) в общий фонд местного бюджета на основании соответствующего решения.
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Отметим, что на счетах специального фонда местных бюджетов есть немалые объемы поступлений экологического и других налогов. Также хранятся остатки средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, концессионные платежи по объектам коммунальной собственности, денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и другой деятельности и т.д.

Справка Finance.ua:

  • Минрегион совместно с экспертами по вопросам финансов Офиса поддержки реформы децентрализации разработали законопроект № 7426 «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины об усилении гибкости местных бюджетов и повышении оперативности принятия решений».

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По материалам: Finance.ua
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