Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон — Finance.ua
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Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон

Казна и Политика
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Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон
Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон
Верховная Рада приняла законопроект № 7426, которым разрешается местным государственным администрациям использовать средства спецфонда на неотложные нужды громад.
Об этом в своем Telegram сообщила народный депутат, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
По словам нардепа, законопроектом предлагается на период действия военного положения предоставить право органам местного самоуправления, местным государственным администрациям, военно-гражданским администрациям или военным администрациям (в случае их образования) принимать решение о:
  • проведении в виде исключения из положений части второй статьи 85 настоящего Кодекса расходов, не отнесенных к соответствующим местным бюджетам настоящим Кодексом, и расходов на содержание бюджетных учреждений одновременно из разных бюджетов. Такие расходы производятся путем предоставления межбюджетного трансферта из соответствующего местного бюджета;
  • передаче средств из специального фонда местного бюджета (кроме собственных поступлений бюджетных учреждений и межбюджетных трансфертов) в общий фонд местного бюджета. В случае передачи средств из специального фонда местного бюджета в общий фонд, в виде исключения из положений статьи 72 настоящего Кодекса, местный бюджет может утверждаться с профицитом по специальному фонду и с дефицитом по общему фонду путем внесения изменений в решение о местном бюджете.
Принятие этих изменений, как ожидается, обеспечит урегулирование бюджетных отношений в условиях военного положения с учетом необходимости оперативного принятия управленческих решений органами местного самоуправления по направлению средств на первоочередные нужды.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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