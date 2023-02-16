Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает — Finance.ua
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Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает

Мир
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Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает
Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает
Многие регионы Германии столкнулись с дефицитом мест для размещения беженцев.
Об этом объявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, пишет Spiegel.
Федеральное Министерство внутренних дел планирует дискуссии о новых правилах распределения искателей убежища, увеличении помощи пострадавшим от стихийного бедствия и скорой поддержке муниципалитетов.
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Правительство Германии не планирует увеличить финансовую поддержку муниципалитетов до апреля. Уже становится очевидным, что средств, обещанных на 2023 год, будет недостаточно. По данным Фезер, в 2022 году федеральное правительство предоставило землям и муниципалитетам финансовую поддержку для беженцев в размере 3,5 млрд евро. На 2023 год бюджет запланировал всего 2,75 млрд евро.
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В то же время на поддержку беженцев в 2023 году нужно не менее 8 млрд евро, считает министр внутренних дел земли Бавария Йоахим Геррманн.
«Даже затраты на интеграцию, например, на детский сад и школу, не были оценены ни центом», — согласен мэр Хайдельберга Экарт Вюрцнер.
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Германия ожидает волну новых беженцев из Турции и Сирии после землетрясения.
Во многих муниципалитетах уже не хватает мест для размещения. Только в земле Шлезвиг-Гольштейн на данный момент недостает почти 10 тыс. мест.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
The page
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