Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает — Finance.ua

Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает Сегодня 19:14 — Мир

Мест и денежных средств для украинских беженцев в Германии уже не хватает

Многие регионы Германии столкнулись с дефицитом мест для размещения беженцев.

Об этом объявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, пишет Spiegel.

Федеральное Министерство внутренних дел планирует дискуссии о новых правилах распределения искателей убежища, увеличении помощи пострадавшим от стихийного бедствия и скорой поддержке муниципалитетов.

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Правительство Германии не планирует увеличить финансовую поддержку муниципалитетов до апреля. Уже становится очевидным, что средств, обещанных на 2023 год, будет недостаточно. По данным Фезер, в 2022 году федеральное правительство предоставило землям и муниципалитетам финансовую поддержку для беженцев в размере 3,5 млрд евро. На 2023 год бюджет запланировал всего 2,75 млрд евро.

В то же время на поддержку беженцев в 2023 году нужно не менее 8 млрд евро, считает министр внутренних дел земли Бавария Йоахим Геррманн.

«Даже затраты на интеграцию, например, на детский сад и школу, не были оценены ни центом», — согласен мэр Хайдельберга Экарт Вюрцнер.

Германия ожидает волну новых беженцев из Турции и Сирии после землетрясения.

Во многих муниципалитетах уже не хватает мест для размещения. Только в земле Шлезвиг-Гольштейн на данный момент недостает почти 10 тыс. мест.

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