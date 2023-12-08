Messenger получил автоматическое сквозное шифрование сообщений и звонков — Finance.ua
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Messenger получил автоматическое сквозное шифрование сообщений и звонков

Технологии&Авто
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Messenger получил автоматическое сквозное шифрование сообщений и звонков
Messenger получил автоматическое сквозное шифрование сообщений и звонков
Компания Meta внедряет сквозное шифрование для чатов и звонков в Messenger, однако для полноценного перехода мессенджера на шифрование по умолчанию может потребоваться некоторое время.
Об этом пишет The Verge.
Отмечается, что при включенном сквозном шифровании только пользователи, которые отправляют друг другу сообщения в Messenger, могут видеть его содержимое.
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Зашифрованные чаты были впервые представлены в Messenger в качестве опции в 2016 году, но после долгого развития сквозное шифрование сообщений и звонков для разговоров между двумя людьми станет стандартом в будущем.
«На это ушли годы, потому что мы не спешили, чтобы сделать все правильно. Наши инженеры, криптографы, дизайнеры, эксперты по вопросам политики и менеджеры продуктов без устали работали над восстановлением функций Messenger с нуля», — сказала вице-президент Messenger Лоредана Крисан.
По ее словам, пользователи не пожертвуют функциями Messenger при использовании зашифрованных чатов. Соответственно, они все еще смогут использовать такие вещи, как темы и кастомные реакции.
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Однако Крисан отмечает, что для перехода всех чатов Messenger на шифрование по умолчанию может потребоваться «некоторое время».
Включение шифрования по умолчанию означает, что Meta не только не сможет видеть содержимое большинства чатов в Messenger, но и не сможет передать их правоохранительным органам.
«Хотя это хороший шаг, сквозное шифрование для групповых чатов Messenger пока остается опциональным. Сообщения в Instagram также не шифруются по умолчанию, хотя в августе компания Meta заявила, что это произойдет вскоре после запуска приватных чатов Messenger по умолчанию», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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